Самарский застройщик ответил на обвинения в сговоре при строительстве школ и детсадов

13 Май 2020 2020-05-13T09:43:43+03:00

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Самарское управление ФАС обвинило застройщика «Кошелев-проект» и ПСО «Авиакор» в совместной подготовке к электронным аукционам на строительство двух школ и детсада. По мнению ведомства, данные действия нарушают закон о конкуренции и были нужны для создания видимости борьбы между компаниями для повышения цены на торгах. Более того, в антимонопольной службе отметили, что в нарушение правил МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района начало строительство до того, как были объявлены результаты торгов.

Однако в компании-застройщике с обвинениями не согласились и направили жалобу в центральный аппарат ФАС. В «Кошелев-проекте» указывают, что обе компании, о которых идет речь, принадлежат одному лицу. Только они были допущены до участия в торгах, так что никакой конкуренции не было. Стоимость строительства, по словам застройщика, не была завышена, она подтверждена госэкспертизой.

- Никаких договоренностей с муниципальным заказчиком не было. Проектная документация на объекты социальной инфраструктуры была предоставлена муниципалитету бесплатно, земельные участки также бесплатно переданы в собственность муниципалитета, - отметили в «Кошелев-проекте». И подчеркнули, что эта передача производилась в благотворительных целях.

Также в компании уточнили, что подобное участие в торгах - это общероссийская практика, которая нигде не воспринималась как ограничение конкуренции.

ИСТОЧНИК KP.RU