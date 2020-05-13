В Тольятти иномарка насмерть сбила велосипедиста

13 Май 2020 2020-05-13T09:47:26+03:00

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Во вторник 12 мая, в Тольятти произошло смертельное ДТП. На улице Матросова 25-летний водитель «БМВ» сбил велосипедиста. По словам автовладельца, мужчина ехал на велосипеде черно-синего цвета в вечернее время суток.

– Прибывшие на место медики госпитализировали 55-летнего пострадавшего. Однако спасти его не удалось – мужчина скончался, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU