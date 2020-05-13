Угрожал кровавой расправой: в Самарской области мужчина вымогал 900 тысяч рублей у знакомого
Полицейские Безенчукского района Самарской области задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег. Сообщается, что 34-летний местный житель требовал у своего знакомого 900 тысяч рублей.
– Своему ровеснику он угрожал применением насилия. Предполагаемым преступником оказался безработный местный житель, который ранее был судим за кражу. Деньги он требовал в счет несуществующего долга, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Если вина подозреваемого будет доказана, то ему будет грозить до 15 лет тюремного заключения. Сейчас он находится под стражей, а расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU