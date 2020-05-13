Угрожал кровавой расправой: в Самарской области мужчина вымогал 900 тысяч рублей у знакомого

13 Май 2020 2020-05-13T09:49:28+03:00

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения

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Полицейские Безенчукского района Самарской области задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег. Сообщается, что 34-летний местный житель требовал у своего знакомого 900 тысяч рублей.

– Своему ровеснику он угрожал применением насилия. Предполагаемым преступником оказался безработный местный житель, который ранее был судим за кражу. Деньги он требовал в счет несуществующего долга, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Если вина подозреваемого будет доказана, то ему будет грозить до 15 лет тюремного заключения. Сейчас он находится под стражей, а расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU