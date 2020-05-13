В Самарской области обещают ночные заморозки до 0 градусов

13 Май 2020 2020-05-13T09:52:15+03:00

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В Самарской области обещают глобальное похолодание. До ноля градусов в ночное время температура упадет уже к пятнице, 15 мая. Все это вызвано прохождением активного холодного фронта.

- Ветер подует северо-западный, северный, на смену теплой погоде придет интенсивное похолодание, - отмечают в Приволжском УГМС.

Ночные заморозки будут не по всей области, а в пониженных рельефах местности. Днем тоже будет прохладно: 12-17 градусов выше ноля и в четверг, и в пятницу. При этом могут пройти дожди, а ночью бушевать грозы. В пятницу синоптики также ждут порывистый ветер.

В целом во второй декаде мая средняя температура ожидается ниже нормы на два градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU