В Самарской области обещают ночные заморозки до 0 градусов
В Самарской области обещают глобальное похолодание. До ноля градусов в ночное время температура упадет уже к пятнице, 15 мая. Все это вызвано прохождением активного холодного фронта.
- Ветер подует северо-западный, северный, на смену теплой погоде придет интенсивное похолодание, - отмечают в Приволжском УГМС.
Ночные заморозки будут не по всей области, а в пониженных рельефах местности. Днем тоже будет прохладно: 12-17 градусов выше ноля и в четверг, и в пятницу. При этом могут пройти дожди, а ночью бушевать грозы. В пятницу синоптики также ждут порывистый ветер.
В целом во второй декаде мая средняя температура ожидается ниже нормы на два градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU