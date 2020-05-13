2020-05-13T09:53:48+03:00
Общество

В Самарской области автоледи 23 раза нарушила правила дорожного движения

За это у нее накопилось штрафов на сумму 11,5 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Деньги удалось вернуть только при помощи судебных приставовДеньги удалось вернуть только при помощи судебных приставовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автолюбительница из Тольятти 23 раза попала в объективы дорожных камер с нарушениями правил дорожного движения. Сумма выписанных ей штрафов составила 11,5 тысяч рублей. Однако расставаться с деньгами гражданка не спешила. В дело пришлось включаться судебным приставам.

– Представители исполнительной власти направили запросы в банки и регистрирующие органы с целью выяснить имущественное положение нарушительницы. Стало известно, что на ее счетах есть средства, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Пристав внес постановление о взыскании со счета автоледи необходимой суммы. Таким образом, 11,5 тысяч рублей были списаны в пользу государства. Исполнительные производства были окончены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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