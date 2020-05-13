В Самаре водитель под наркотиками устроил серьезное ДТП
Сотрудники ГИБДД Самары установили детали ДТП, которое произошло в Самаре в начале мая. 19-летний водитель «девятки» двигался по Ракитовскому шоссе. При этом молодой человек не имел водительских прав. Более того, парень был в состоянии наркотического опьянения.
– Машина также не была зарегистрирована. Гражданин на отечественной легковушке на полном ходу столкнулся с иномаркой «Датсун», после чего отлетел в рекламный щит. Пострадал сам виновник ДТП, он был доставлен в больницу с травмой головы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU