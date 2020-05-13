В Самаре водитель под наркотиками устроил серьезное ДТП

13 Май 2020 2020-05-13T09:59:00+03:00

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Сотрудники ГИБДД Самары установили детали ДТП, которое произошло в Самаре в начале мая. 19-летний водитель «девятки» двигался по Ракитовскому шоссе. При этом молодой человек не имел водительских прав. Более того, парень был в состоянии наркотического опьянения.

– Машина также не была зарегистрирована. Гражданин на отечественной легковушке на полном ходу столкнулся с иномаркой «Датсун», после чего отлетел в рекламный щит. Пострадал сам виновник ДТП, он был доставлен в больницу с травмой головы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU