2020-05-13T12:29:17+03:00
Общество

В Самарской области депутата заподозрили в коммерческом подкупе

Он заплатил директору фирмы 700 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь в обстоятельствах дела предстоит разобраться судуТеперь в обстоятельствах дела предстоит разобраться судуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный отдел по Отрадному завершил расследование уголовного дела в отношении депутата городской думы, являющегося индивидуальным предпринимателем. Его подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере.

– Следствие считает, что между обвиняемым и директором ООО была договоренность, что последний примет участие в аукционе на выполнение работ без дальнейшего выигрыша. Это делалось, чтобы создать видимость конкуренции, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

По результатам аукциона победила фирма депутата. После заключения контракта он перечислил на счет ООО 700 тысяч рублей. Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело было передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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