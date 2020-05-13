Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 79 пациентов в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших на сегодня, 13 мая. Напомним, в регионе выявили еще 79 пациентов, всего же число инфицированных достигло 1162 человек.
– 38 человек заболели в Самаре, 15 – в Тольятти. По четыре в Сызрани и Волжском районе, трое – в Красноярском районе. По два человека выявлено в Новокуйбышевске, Жигулевске, Похвистневе и Сызранском районе. По одному – в Отрадном, Ставропольском, Борском, Исаклинском, Нефтегорском, Красноармейском и Похвистневском районах, – говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 человек ранее контактировали с заболевшими коронавирусом. Семеро из них в Самаре, по двое – в Сызрани и Новокуйбышевске, по одному – в Тольятти, Жигулевске, Красноярском, Красноармейском, Волжском и Сызранском районах.
Еще у 62 человек выявлен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Из всех заболевших 174 человека выздоровели и были выписаны, девять – скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU