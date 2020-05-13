2020-05-13T12:25:59+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 79 пациентов в Самарской области

Большинство из них снова в Самаре
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 1162 заболевшихВсего в регионе 1162 заболевшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о новых заболевших на сегодня, 13 мая. Напомним, в регионе выявили еще 79 пациентов, всего же число инфицированных достигло 1162 человек.

– 38 человек заболели в Самаре, 15 – в Тольятти. По четыре в Сызрани и Волжском районе, трое – в Красноярском районе. По два человека выявлено в Новокуйбышевске, Жигулевске, Похвистневе и Сызранском районе. По одному – в Отрадном, Ставропольском, Борском, Исаклинском, Нефтегорском, Красноармейском и Похвистневском районах, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 человек ранее контактировали с заболевшими коронавирусом. Семеро из них в Самаре, по двое – в Сызрани и Новокуйбышевске, по одному – в Тольятти, Жигулевске, Красноярском, Красноармейском, Волжском и Сызранском районах.

Еще у 62 человек выявлен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Из всех заболевших 174 человека выздоровели и были выписаны, девять – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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