«Призываем поддержать врачей»: несколько компаний в Самаре объединились, чтобы поздравить медицинских работников

13 Май 2020 2020-05-13T11:33:40+03:00

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В мае свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры. Во все времена, в самых трудных обстоятельствах медицинские сестры оказываются рядом с теми, кто нуждается в помощи, проявляют героизм и стойкость. Люди этой профессии заслуживают почтение и признание, они – основа профессиональной медицинской помощи. Коллектив АО СК «АСКОМЕД» не мог остаться в стороне и поздравил коллег с праздником. Подарки и слова благодарности коллектив компании направил в адрес среднего медицинского персонала Самарской городской больницы № 6.

– Сегодня медики, оказывающие помощь больным коронавирусом, особенно нуждаются в нашей поддержке и солидарности. Сотрудники «АСКОМЕДа» решили поддержать коллег, выразить свое уважение, добавить чуточку оптимизма и просто сказать спасибо в этот непростой для всех период. От души желаем всем медицинским сестрам любви к своему делу, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и больших успехов на профессиональном пути! – отметили в компании.

Фото предоставлено СК «АСКОМЕД»

Акцию «Спасибо, доктор» поддержали и другие предприятия.

– Огромную благодарность за предоставленные свежеиспеченные торты выражаем ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат», за нежную цветочную композицию благодарим флористическую мастерскую Никиты Дементьева «First FLORIST». Без вашей теплоты и отзывчивости благотворительная акция «Спасибо, доктор» не состоялась бы! – поблагодарили партнеров акции сотрудники «АСКОМЕДа». – Призываем самарские компании поддержать врачей, сделав им маленький подарок, протягивая эстафетную палочку любви и признательности всем, кто готов творить добро!

ИСТОЧНИК KP.RU