2020-05-13T11:48:17+03:00
Общество

В Самаре уже почти 500 больных коронавирусом

Столица региона лидирует по количеству зараженных в области
Владислав КИРСАНОВ
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В столице губернии 433 заболевших коронавирусомВ столице губернии 433 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших в Самаре приближается к отметке в 500 человек. На сегодняшний день, 13 мая, в столице губернии выявили 433 заболевших. За последние сутки эта цифра выросла на 38 человек.

311 заболевших в Тольятти, 129 – в Сызрани. В Ставропольском районе за все время выявлено 60 заболевших. В Новокуйбышевске – 42 человека.

Всего в Самарской области зафиксировано 1162 человека с коронавирусом. 174 из них выздоровели и были выписаны из больниц. Девять человек скончались. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции, а также масочный режим и социальное дистанцирование. Защитные средства нужно носить в общественном транспорте и других местах, где есть люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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