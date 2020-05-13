2020-05-13T12:31:41+03:00
Общество

Самарцам рассказали, как правильно выйти на работу после нерабочих дней

Эксперты объяснили, что делать, если работодатель не заботится о безопасности, и могут ли уволить за пьянку на удаленке
Владислав КИРСАНОВ
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Эксперты ответили на самые волнующие вопросы для сотрудников и работодателейЭксперты ответили на самые волнующие вопросы для сотрудников и работодателейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 12 мая в России закончился период нерабочих дней. После этого большинство жителей страны, в том числе Самарской области, приступили к выполнению своей работы. Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов рассказал, что делать, если работник видит, что на предприятии не соблюдают меры безопасности.

– Согласно документам Роспотребнадзора, работников обязательно должны тестировать, контролировать соблюдение дистанции, обеспечивать средствами защиты и разбивать по сменам. В том случае, если эти меры не соблюдаются, сотрудник имеет право отказаться от выполнения работ с сохранением 100% зарплаты, – цитирует Храмова kp.ru.

Член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич в свою очередь рассказал, могут ли на удаленке уволить за пьянку и прогулы. По его словам, увольнение на удаленке практически нереально в силу того, что проконтролировать это трудно. Исключение может составить зафиксированный правоохранителями факт опьянения человека дома в рабочее время. При этом соответствующую информацию еще должен получить работодатель.

Полную версию ответов на самые волнующие вопросы для сотрудников и работодателей можно почитать по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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