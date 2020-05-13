В Самарской области сделали более 80 тысяч тестов на коронавирус

13 Май 2020 2020-05-13T13:01:28+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько было сделано анализов в регионе на новую инфекцию.

– За прошедшие сутки проведено 2663 теста на коронавирус. За все время число таких тестов превысило 80 тысяч и составляет 82100 анализов, – говорится в сообщении.

Всего в регионе заболели коронавирусом 1162 человека. 174 из них выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений, девять человек скончались. В регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлены минимум до 18 мая. В них входят самоизоляция, масочный режим и обязательное социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU