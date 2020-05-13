В Самарской области выросло число нарушителей самоизоляции

13 Май 2020 2020-05-13T14:02:08+03:00

Органы власти продолжают следить за тем, как самарцы соблюдают ограничения из-за коронавируса

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, что за минувшие сутки в регионе выросло число нарушителей самоизоляции. За прошедший день их стало на 174 человека больше.

– 151 нарушитель был выявлен полицией. Сотрудники составили соответствующие протоколы. Транспортные полицейские обнаружили 9 нарушителей, органы муниципальной власти – 11 человек, органы исполнительной власти – 3, – говорится в сообщении.

Отметим, что ограничительные меры в регионе продлены минимум до 18 мая. Необходимо соблюдать самоизоляцию, масочный режим и социальное дистанцирование. На данный момент в Самарской области 1162 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU