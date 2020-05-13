На «Прогрессе» ввели режим вынужденного простоя до 31 мая

13 Май 2020 2020-05-13T15:32:38+03:00

Сотрудникам, которых не вызовут на работу, заплатят 2/3 тарифной ставки

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Самарский РКЦ «Прогресс» с 12 по 31 мая вводит режим вынужденного простоя по причинам, не зависящим от работодателя и сотрудника. Это связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

- Работникам, которые не подлежат вызову на производство, заплатят 2/3 тарифной ставки или должностного оклада. Сумму рассчитают согласно времени простоя, - объяснили на производстве.

В режиме простоя работать предприятие будет следующим образом: руководители подразделений определят количество сотрудников, которые нужны для выполнения неотложных работ. С 12 по 15 мая на работу вызвали около 30% сотрудников. Еженедельно количество таких работников будут увеличивать на 2 тысячи человек.

- Мы планируем приступить к нормальной работе уже к 1 июня, - отметили в РКЦ «Прогресс».

ИСТОЧНИК KP.RU