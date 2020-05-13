Почти половина жителей Самарской области провела майские праздники на даче или на шашлыках

13 Май 2020 2020-05-13T16:18:07+03:00

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Сервис заказа такси «Ситимобил» провел опрос среди жителей Самары и Тольятти. Он касался самоизоляции во время майских праздников. Данные опроса говорят, что только пятая часть жителей городов провела эти дни в своей квартире.

– Почти половина жителей провела выходные дни на даче, а треть опрошенных – в гостях у друзей и близких. Половина опрошенных также была на шашлыках. Надеемся, что они соблюдали социальную дистанцию, – говорится в сообщении.

Согласно опросу, большинство россиян честно придерживается режима самоизоляции. Также опрошенные поделились, что устали от домашнего времяпровождения и ждут скорейшего снятия ограничительных мер. Хотя были и те, кто остался доволен проведенными дома праздниками.

ИСТОЧНИК KP.RU