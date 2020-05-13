Депутат Денис Волков поблагодарил волонтеров за помощь в поздравлении ветеранов с Днем Победы

13 Май 2020 2020-05-13T16:11:29+03:00

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В Тольятти накануне Дня Победы группа компаний «ЭкоВоз» и местные жители необычно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Они создали несколько «Клумб Победы» и разнесли по домам участников войны и тружеников тыла подарки от губернатора Самарской области. Сегодня, 13 мая, депутат и генеральный директор «ЭкоВоза» Денис Волков поблагодарил всех волонтеров, принявших участие в акции компании, записав для них видео.

– Это была очень эмоционально сильная акция. Я сам участвовал в обустройстве клумб, сажал цветы. И когда на нас сверху, из окон своих квартир смотрели ветераны, когда они благодарили нас – просто ком в горле стоял. Для них это был настоящий праздник – они нас ждали, надевали свои боевые ордена. Думаю, им было особенно приятно, что цветы им сажали и совсем молодые ребята. Именно те, ради кого наши ветераны ковали победу, – подчеркнул Денис Волков.

Всего благодаря волонтерам в Автозаводском районе Тольятти под окнами героев войны было сделано 10 клумб в виде звезд. Что касается наборов от губернатора, то, по словам депутата, за один день добровольцы разнесли по домам ветеранов около 100 подарков.

Также Денис Волков призвал молодых жителей Тольятти активнее участвовать в социальных проектах, например, предложил помочь разнести продукты семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Все желающие поучаствовать в акции могут написать об этом в директ инстаграма Дениса Волкова.

Депутат Денис Волков поблагодарил добровольцев, которые помогли поздравить ветеранов с Днем Победы.Видео: ЭкоВоз

ИСТОЧНИК KP.RU