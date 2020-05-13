2020-05-13T16:20:56+03:00
Общество

С 14 мая в Самаре перестанет ходить электробус

Договор на опытную эксплуатацию окончен
Владислав КИРСАНОВ
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Пока неизвестно, вернется ли маршрут снова на улицы городаПока неизвестно, вернется ли маршрут снова на улицы городаФото: соцсети
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Трамвайно-троллейбусное управление Самары заявило, что завтра, 14 мая, электробус, работающий по 108 маршруту, прекращает свою работу.

– Закончился срок договорных отношений на опытную эксплуатацию. Маршрут прекращает перевозку пассажиров. Благодарим вас за то, что воспользовались нашими услугами, – говорится в сообщении.

При этом остается неизвестным, появится ли электробус на улицах города вновь. Он ходил по маршруту «Южный город – Губернский рынок». В сутки он выполнял по шесть рейсов. Жители региона в комментариях неоднозначно отнеслись к такой новости. Большинство хотело бы, чтобы подобный транспорт продолжил свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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