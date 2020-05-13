Предпринимателей Самарской области приглашают на бесплатный мастер-класс «Как бизнесу после пандемии остаться нужным рынку?»
Вебинар посвящен стратегическому планированию маркетинга в условиях новой реальности.
Спикер: Ирина Отвагина — тренер-тьютор образовательных программ «Мой бизнес», «Ты предприниматель», основатель и генеральный директор маркетинговой группы «Отважный маркетинг», руководитель Центра Регионального маркетинга и рекламы в Торгово-промышленной палате Республики Тува.
Программа мастер-класса:
1.Стратегическое планирование маркетинга и продаж в условиях новой реальности:
- Процесс и технологии планирования. Маркетинговые стратегии и маркетинговый план
- Какие тактические ошибки нельзя будет исправить хорошим планированием?
- Трудности планирования маркетинга и продаж
2. Рыночные возможности: от традиционного к новому маркетингу
3. Развитие нового маркетингового мышления:
- Какой маркетинг нужен вашей компании — профессиональный или упрощённый
-Построение эффективного маркетинга в компании
4. Новые реалии интернет пространства в контексте коммерческого продвижения товаров и услуг:
- Портрет интернет-пользователя, основные направления его взаимодействия с цифровыми каналами
-Методы воздействия и ориентиры, необходимые для продвижения товаров и услуг через Интернет: цифровой маркетинг, дополненная реальность, инфлюенс- маркетинг, нативная реклама
После мастер-класса участники смогут задать вопрос эксперту и получить действенные советы и рекомендации
Участие в онлайн-событии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна https://mybiz63.ru/posts/events/master-klass-kak-biznesu-posle-pandemii-ostatsya
Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах: