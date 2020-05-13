2020-05-13T16:42:28+03:00
Экономика

Предпринимателей Самарской области приглашают на бесплатный мастер-класс «Как бизнесу после пандемии остаться нужным рынку?»

Онлайн-вебинар состоится 15 мая в 14.00
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Вебинар посвящен стратегическому планированию маркетинга в условиях новой реальности.

Спикер: Ирина Отвагина — тренер-тьютор образовательных программ «Мой бизнес», «Ты предприниматель», основатель и генеральный директор маркетинговой группы «Отважный маркетинг», руководитель Центра Регионального маркетинга и рекламы в Торгово-промышленной палате Республики Тува.

Программа мастер-класса:

1.Стратегическое планирование маркетинга и продаж в условиях новой реальности:

- Процесс и технологии планирования. Маркетинговые стратегии и маркетинговый план

- Какие тактические ошибки нельзя будет исправить хорошим планированием?

- Трудности планирования маркетинга и продаж

2. Рыночные возможности: от традиционного к новому маркетингу

3. Развитие нового маркетингового мышления:

- Какой маркетинг нужен вашей компании — профессиональный или упрощённый

-Построение эффективного маркетинга в компании

4. Новые реалии интернет пространства в контексте коммерческого продвижения товаров и услуг:

- Портрет интернет-пользователя, основные направления его взаимодействия с цифровыми каналами

-Методы воздействия и ориентиры, необходимые для продвижения товаров и услуг через Интернет: цифровой маркетинг, дополненная реальность, инфлюенс- маркетинг, нативная реклама

После мастер-класса участники смогут задать вопрос эксперту и получить действенные советы и рекомендации

Участие в онлайн-событии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна https://mybiz63.ru/posts/events/master-klass-kak-biznesu-posle-pandemii-ostatsya

Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:

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