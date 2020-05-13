В Самаре запланировано благоустройство порядка 50 дворов

13 Май 2020 2020-05-13T16:55:41+03:00

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В Самаре продолжают реконструировать дворы во всех внутригородских районах. В этом году власти планируют привести в порядок около 50 дворов. На некоторых площадках уже начались работы.

– В этом году порядка 30 многоквартирных домов получат обновленную территорию: четыре двора будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды», еще семь в рамках субсидий областного минтранса, - отметил глава Кировского района Игорь Рудаков.

По плану в обновляемых дворах обустроят спортивные и детские площадки с антитравматическим покрытием, а также отремонтируют проезды и тротуары, оснастят парковочные карманы и озеленят территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU