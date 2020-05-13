Жители города рассказали, что в реку Самару с зимы сливают мазут
Жители столицы региона пожаловались в социальных сетях на плохую экологическую обстановку в реке Самара. По их словам, неизвестные с февраля сливают в воду битум и мазут. На запрос горожан ответил департамент городского хозяйства и экологии.
– Данная территория была обследована. Вблизи береговой полосы выявлено мазутное пятно. В связи с этим, информация в оперативном порядке направлена в Межрегиональное управление для принятия мер, – говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Жители города выразили надежду, что властям удастся разобраться и устранить последствия этого экологического происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU