2020-05-13T17:43:17+03:00
Общество

Жители города рассказали, что в реку Самару с зимы сливают мазут

Специалисты проведут по данному факту проверку
Владислав КИРСАНОВ
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Власти обещали разобраться в ситуацииВласти обещали разобраться в ситуацииФото: соцсети
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Жители столицы региона пожаловались в социальных сетях на плохую экологическую обстановку в реке Самара. По их словам, неизвестные с февраля сливают в воду битум и мазут. На запрос горожан ответил департамент городского хозяйства и экологии.

– Данная территория была обследована. Вблизи береговой полосы выявлено мазутное пятно. В связи с этим, информация в оперативном порядке направлена в Межрегиональное управление для принятия мер, – говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Жители города выразили надежду, что властям удастся разобраться и устранить последствия этого экологического происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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