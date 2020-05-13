Жители города рассказали, что в реку Самару с зимы сливают мазут

13 Май 2020 2020-05-13T17:43:17+03:00

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Жители столицы региона пожаловались в социальных сетях на плохую экологическую обстановку в реке Самара. По их словам, неизвестные с февраля сливают в воду битум и мазут. На запрос горожан ответил департамент городского хозяйства и экологии.

– Данная территория была обследована. Вблизи береговой полосы выявлено мазутное пятно. В связи с этим, информация в оперативном порядке направлена в Межрегиональное управление для принятия мер, – говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Жители города выразили надежду, что властям удастся разобраться и устранить последствия этого экологического происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU