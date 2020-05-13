2020-05-13T17:48:03+03:00
Новости компаний

Липовая аллея, тополя, каштаны и жимолость: в Тольятти высадили 75 деревьев в честь юбилея Победы

За растениями будут ухаживать сотрудники «Тольяттикаучук»
Кристина АДАЕВА
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В ближайшие годы за саженцами будет предусмотрен комплексный уходВ ближайшие годы за саженцами будет предусмотрен комплексный уход
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В преддверии 9-го мая на территории предприятия «Тольяттикаучук» прошла посадка деревьев. Сотрудники предприятия высадили 75 саженцев, по числу лет, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны. Большое внимание при посадке уделялось соблюдению работниками противоэпидемиологических мер.

Теперь на предприятии подрастает липовая аллея, тополя, каштаны и жимолость. В ближайшие годы за саженцами будет предусмотрен комплексный уход – полив, подкормка и профилактическая защитная обработка.

- Мы ежегодно поддерживаем различные экологические акции. Поэтому участвовать в мероприятиях по посадке молодых деревьев стало для предприятия уже хорошей традицией, к которой приобщается все больше работников. Высаженные сегодня деревья – не только дань уважения ко всем воевавших и их подвигу в годы Великой Отечественной войны, но и наш посильный вклад в охрану окружающей среды, в создание комфортных условий для проживания и работы, - отметил директор предприятия Юрий Морозов.

«Тольяттикаучук» - одно из предприятий, которое помогает в озеленении и благоустройстве Тольятти. С 2011 года участвует в восстановлении сгоревшего лес. Только в прошлом году были высажены деревья на территории 6 га, в том числе за счет средств, полученных от передачи макулатуры на переработку. На бульваре 50 лет Октября посажена берёзовая аллея. Также предприятие активно участвует в уборке несанкционированных свалок и общественных пространств города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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