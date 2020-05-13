Должен был заплатить полицейским: в Самаре мужчину будут судить за ложные обещания

13 Май 2020 2020-05-13T18:48:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Советского района Самары завершил расследование дела по статье «покушение на мошенничество». Дело в том, что в середине февраля текущего года мужчина получил от гражданина 74 тысячи рублей.

– Эти деньги он должен был заплатить правоохранителям за выдачу водительских удостоверений двум гражданам. На самом деле, реальной возможности выполнить это обещание мужчина не мог. Но и довести задуманное до конца также не удалось – подозреваемый был задержан, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, поэтому дело было передано в суд для разбирательства по существу. Сопровождение оказывалось подразделениями ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU