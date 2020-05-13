2020-05-13T19:37:04+03:00
Общество

В Самаре из-за водителя, проехавшего на красный свет, в ДТП пострадала женщина

Две иномарки столкнулись на перекрестке, потребовалась помощь медиков
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители разбираются во всех деталях аварииПравоохранители разбираются во всех деталях аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 11 мая, в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Владимирской и Коммунистической «Тойота» врезалась в «Ниссан».

– По версии правоохранителей, 55-летний водитель первой иномарки проехал перекресток на красный свет. В результате столкновения женщина из автомобиля, который двигался по правилам, пострадала, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

39-летняя пострадавшая была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. После нее будет принято процессуальное решение. Они также напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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