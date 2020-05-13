В Самаре из-за водителя, проехавшего на красный свет, в ДТП пострадала женщина
Вчера, 11 мая, в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Владимирской и Коммунистической «Тойота» врезалась в «Ниссан».
– По версии правоохранителей, 55-летний водитель первой иномарки проехал перекресток на красный свет. В результате столкновения женщина из автомобиля, который двигался по правилам, пострадала, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
39-летняя пострадавшая была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. После нее будет принято процессуальное решение. Они также напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU