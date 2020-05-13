2020-05-13T23:00:14+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 мая 2020 года: +15 заболевших за сутки, более 300 человек всего

Появились последние новости про коронавирус в Тольятти на 14 мая 2020 года
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 1162 заболевших коронавирусомВсего в регионе 1162 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны последние новости про коронавирус в Тольятти на 14 мая 2020 года. В городе значительно выросло число заболевших – +15 по данным к этой минуте. Общее число инфицированных в Автограде достигло 311 человек. Это второе место в Самарской области. Больше только в столице региона – Самаре. Там 433 случая.

– Один из выявленных в Тольятти случаев ранее контактировал с уже заболевшим человеком. У остальных 14-ти обнаружен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ», – говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

Часть людей остается в тольяттинском обсерваторе. В том случае, если через некоторое время их тесты покажут отрицательный результат на коронавирус, они будут отправлены домой.

Также на территории города продолжают функционировать 114 дошкольных учреждений. На сегодняшний день в Тольятти действуют 287 дежурных групп, которые посещают более 3,5 тысяч детей.

Продолжает действовать и режим самоизоляции. Горожанам необходимо покидать свои дома в случае крайней необходимости, а также соблюдать масочный режим в транспорте и местах скопления людей. Подобные ограничительные меры продлятся минимум до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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