2020-05-13T23:27:02+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года

Выросло число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Карта распространения коронавируса в Самарской областиКарта распространения коронавируса в Самарской области
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В Самарской области число зараженных коронавирусом на 14 мая 2020 года перевалило за 1100. Цифра сейчас уже равняется 1162. Это далеко не лидерский результат среди других регионов, цифра находится в допустимых пределах.

За прошлые сутки было зафиксировано 79 новых случаев заражения. В лидерах по общимм цифрам все также Самара - 433 случая, на втором месте Тольятти - 311 случаев, на третьем Сызрань - 129 случаев.

Выздоровели 174 человека, скончались 9 человек.

Около 100 человек в регионе лечатся от коронавируса дома, амбулаторно, они болеют бессимптомно. В регионе на данный момент занято около 60% коечного фонда, для того, чтобы ограничения начали снимать, надо, чтобы эта цифра была 50%. Именно поэтому сейчас бессимптомных больных врачи наблюдают удаленно. Тем не менее, всем, кому нужна помощь, готовы ее оказать в условиях стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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