В Самаре напротив «Звезды» сбили бабушку, которая решила перейти дорогу
Вчера, 13 мая, в Самаре произошло ДТП. 27-летний водитель «Шевроле» ехал по улице Ново-Садовой в сторону проспекта Масленникова. В какой-то момент он не заметил, что на дорогу вышла бабушка, которая решила перейти дорогу в неположенном месте.
– В непосредственной близости находился подземный пешеходный переход. В результате иномарка совершила наезд на пенсионерку. Она получила телесные травмы и была доставлена в больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Это касается как водителей, так и пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU