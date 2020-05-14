В Самаре напротив «Звезды» сбили бабушку, которая решила перейти дорогу

14 Май 2020 2020-05-14T08:21:06+03:00

Старушка была госпитализирована в ближайшую больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

72-летняя пенсионерка пошла по проезжей части, хотя рядом был подземный переход

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Вчера, 13 мая, в Самаре произошло ДТП. 27-летний водитель «Шевроле» ехал по улице Ново-Садовой в сторону проспекта Масленникова. В какой-то момент он не заметил, что на дорогу вышла бабушка, которая решила перейти дорогу в неположенном месте.

– В непосредственной близости находился подземный пешеходный переход. В результате иномарка совершила наезд на пенсионерку. Она получила телесные травмы и была доставлена в больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Это касается как водителей, так и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU