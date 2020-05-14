В маске, но не медицинской: в Самаре задержали опасного грабителя с пистолетом

14 Май 2020 2020-05-14T09:44:16+03:00

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Полицейские Самары задержали опасного преступника, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин на улице Матросова. Лицо налетчика скрывала маска, а продавцу он пригрозил пистолетом. Забрав все деньги, мужчина скрылся.

– Большую помощь полиции оказали прохожие, которые рассказали, что мужчина выбежал из магазина и сел в автомобиль, который свидетели также запомнили. Авто удалось найти на проспекте Кирова. В нем сидел приятель преступника, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Вскоре удалось задержать и самого подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец Тамбовской области. Его добычей стали 7 тысяч рублей. Также полицейские нашли в автомобиле пистолет. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа на родине. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU