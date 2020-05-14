2020-05-14T09:44:16+03:00
Происшествия

В маске, но не медицинской: в Самаре задержали опасного грабителя с пистолетом

Мужчина приехал в регион из Тамбовской области
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержанному грозит до 10 лет тюрьмыЗадержанному грозит до 10 лет тюрьмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские Самары задержали опасного преступника, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин на улице Матросова. Лицо налетчика скрывала маска, а продавцу он пригрозил пистолетом. Забрав все деньги, мужчина скрылся.

– Большую помощь полиции оказали прохожие, которые рассказали, что мужчина выбежал из магазина и сел в автомобиль, который свидетели также запомнили. Авто удалось найти на проспекте Кирова. В нем сидел приятель преступника, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Вскоре удалось задержать и самого подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец Тамбовской области. Его добычей стали 7 тысяч рублей. Также полицейские нашли в автомобиле пистолет. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа на родине. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитика МТС: в первые майские праздники самарцы чаще оставались дома, во вторые – самоизолировались на природе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года: подтвердились 84 случая
Некоторые районы Самары останутся без горячей воды на 10 дней
В Самаре состоится практикум «Формируем кейсы для бизнеса в условиях пандемии по практическим запросам»
В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом
Неделя предпринимательства: осталось 2 недели до главного бизнес-события региона 2020
В Самарской области мужчина не собирался платить штраф за пьяную езду
Для предпринимателей Самарской области работает «горячая линия»
В маске, но не медицинской: в Самаре задержали опасного грабителя с пистолетом
В Самаре напротив «Звезды» сбили бабушку, которая решила перейти дорогу
В Самаре судят взяточника из УФСИН
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года выросло до 1246
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 мая 2020 года: +15 заболевших за сутки, более 300 человек всего