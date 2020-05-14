Для предпринимателей Самарской области работает «горячая линия»

14 Май 2020 2020-05-14T09:08:39+03:00

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С конца марта в регионе функционирует «горячая линия», обратившись на которую, предприниматель может узнать о существующих для его вида деятельности мерах поддержки, а также задать вопрос о порядке работы в режиме временных ограничений. Телефонные консультации оказывают специалисты ГКУ СО «ИКАСО»: разъясняют механизм получения того или иного вида поддержки, помогают составить необходимые юридические документы, ориентирует по обращениям в соответствующиегосударственные и федеральные органы.

Телефон «горячей линии» доступен ежедневно с 9.00 до 18.00:

8 800 300 63 63.

Кроме того, предприниматели могут оставить сообщение на едином сайте господдержки бизнеса в Самарской области:mybiz63.ru.