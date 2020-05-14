В Самарской области мужчина не собирался платить штраф за пьяную езду

14 Май 2020 2020-05-14T09:14:28+03:00

Мужчина должен был оплатить 30 тысяч рублей ФОТО: УФССП по Самарской области

Он поменял свое мнение, когда понял, что может лишиться автомобиля

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Сотрудники ГИБДД Самарской области остановили автомобиль местного жителя для проверки документов. Однако от водителя исходил резкий запах алкоголя. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В результате суд лишил его водительских прав на 1,5 года, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

– Однако расставаться с деньгами нетрезвый лихач не спешил. Судебные приставы направили мужчине соответствующее требование, но в установленный срок долг не был погашен. Тогда представители исполнительной власти сообщили, что автомобиль гражданина будет арестован, – сообщает УФССП по Самарской области.

Такая мера сработала на должника, поэтому он сразу оплатил всю сумму. Исполнительное производство было закрыто фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU