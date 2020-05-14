В Самарской области мужчина не собирался платить штраф за пьяную езду
Сотрудники ГИБДД Самарской области остановили автомобиль местного жителя для проверки документов. Однако от водителя исходил резкий запах алкоголя. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В результате суд лишил его водительских прав на 1,5 года, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.
– Однако расставаться с деньгами нетрезвый лихач не спешил. Судебные приставы направили мужчине соответствующее требование, но в установленный срок долг не был погашен. Тогда представители исполнительной власти сообщили, что автомобиль гражданина будет арестован, – сообщает УФССП по Самарской области.
Такая мера сработала на должника, поэтому он сразу оплатил всю сумму. Исполнительное производство было закрыто фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU