В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом
На днях в Самаре произошло ДТП. На улице Мориса Тореза столкнулись «Веста» и мотоцикл. Все произошло из-за того, что 36-летний водитель легковушки решил развернуться, при этом не занял крайнее положение на дороге.
– 53-летний мотоциклист пострадал. Его травмы во многом облегчило то, что он двигался в шлеме. Бригадой скорой помощи он был экстренно госпитализирован в ближайшее лечебное учреждение, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия, а также напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU