2020-05-14T09:46:28+03:00
Общество

В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом

Водителя двухколесного транспорта госпитализировали
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествияСотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в Самаре произошло ДТП. На улице Мориса Тореза столкнулись «Веста» и мотоцикл. Все произошло из-за того, что 36-летний водитель легковушки решил развернуться, при этом не занял крайнее положение на дороге.

– 53-летний мотоциклист пострадал. Его травмы во многом облегчило то, что он двигался в шлеме. Бригадой скорой помощи он был экстренно госпитализирован в ближайшее лечебное учреждение, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия, а также напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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