В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом

14 Май 2020 2020-05-14T09:46:28+03:00

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На днях в Самаре произошло ДТП. На улице Мориса Тореза столкнулись «Веста» и мотоцикл. Все произошло из-за того, что 36-летний водитель легковушки решил развернуться, при этом не занял крайнее положение на дороге.

– 53-летний мотоциклист пострадал. Его травмы во многом облегчило то, что он двигался в шлеме. Бригадой скорой помощи он был экстренно госпитализирован в ближайшее лечебное учреждение, – передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия, а также напоминают участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU