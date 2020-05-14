Некоторые районы Самары останутся без горячей воды на 10 дней
В Самаре сразу несколько улиц останутся без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей верхней зоны Безымянской ТЭЦ. Воды не будет с 14 по 24 мая.
– Речь идет об улицах Краснодонской, Юных Пионеров, Победы, Металлистов, Теннисной и Физкультурной, а также о проспекте Кирова. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений, – говорится в сообщении «ПТС».
Также жителем города не рекомендуют оставлять автомобили в районе зон теплотрасс. Горожан просят с пониманием отнестись к данному виду работ, так как он необходим для подготовки Самары к следующему зимнему сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU