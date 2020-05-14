2020-05-14T11:18:14+03:00
Общество

В Самарской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса

По данным на сегодня, 14 мая, в списке здоровых пациентов прибавилось 20 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе 194 выздоровевших пациентаВсего в регионе 194 выздоровевших пациентаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал, что в Самарской области появились новые выздоровевшие от инфекции. Число тех, кто поборол COVID-19, увеличилось на 20 человек.

– Анализы этих пациентов показали отрицательный результат. Все выписанные получили необходимые рекомендации по поддержанию здоровья, – говорится в сообщении.

Общее число выздоровевших в Самарской области составляет 194 человека. На больничных койках остаются 1043 пациента. Всего же в регионе выявлено 1246 человек с новой коронавирусной инфекцией. Девять человек скончались. Помимо этого, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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