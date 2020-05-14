Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 84 пациента в Самарской области

14 Май 2020 2020-05-14T11:42:58+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал, как и где заболели новые 84 пациента в регионе. Напомним, по данным на сегодня, 14 мая, общее число заразившихся составляет 1246 человек.

– 36 пациентов в Самаре, 25 – в Тольятти, 10 – в Сызрани. По два человека в Новокуйбышевске, Ставропольском и Красноярсном районах. По одному – в Жигулевске, Чапаевске, Кинеле, Борском, Шигонском, Пестравском и Похвистневском районах, – говорится в сообщении.

24 человека ранее контактировали с уже заболевшими. 17 из них в Самаре, 4 в Сызрани, а еще трое – в Тольятти. У 60 выявлен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Всего в регионе выздоровели 194 человека. 9 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU