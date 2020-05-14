Стало известно, сколько человек в Самарской области находятся под наблюдением на коронавирус

14 Май 2020 2020-05-14T12:56:58+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о тестах на инфекцию, а также о количестве человек, за которыми наблюдают врачи.

– По состоянию на 13 мая под взором медиков находятся 796 человек. За минувшие сутки проведено 3665 исследований. Их общее число достигло 85765, – говорится в сообщении.

Отметим, что в Самарской области выявлено 1246 случаев заболевания коронавирусом. Из них 194 человека выздоровели и были выписаны, а еще девять – скончались. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим, который продлится минимум до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU