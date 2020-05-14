2020-05-14T14:04:19+03:00
Общество

В Самарской области снова зафиксирован рост нарушителей самоизоляции

Цифра выявленных граждан с каждым днем растет
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
За прошедший день выявлено 160 нарушителейЗа прошедший день выявлено 160 нарушителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал о количестве нарушителей режима самоизоляции в регионе. Отметим, ограничительные меры действуют до 18 мая.

– За сутки полиция выявила 148 нарушителей, составлены протоколы, транспортные полицейские обнаружили троих, органы исполнительной власти – четверых, муниципальные органы власти – пять человек, – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число нарушителей составило 160 человек. В Самарской области действует масочный режим, а также социальное дистанцирование. Жителей региона призывают оставаться дома и не выходить на улицу без экстренной необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
В Самарской области снова зафиксирован рост нарушителей самоизоляции
В Самаре началось строительство школы на 5-й просеке
Стало известно, сколько человек в Самарской области находятся под наблюдением на коронавирус
Александр Фетисов о доигровке РПЛ: «Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации»
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
Число выздоровевших от коронавируса в Самаре на 14 мая 2020 года достигло почти 200 человек
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 84 пациента в Самарской области
В Самарской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса
Врач-инфекционист о коронавирусе в Самарской области: «После майских ждем вспышку в селах»
Аналитика МТС: в первые майские праздники самарцы чаще оставались дома, во вторые – самоизолировались на природе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года: подтвердились 84 случая
Некоторые районы Самары останутся без горячей воды на 10 дней
В Самаре состоится практикум «Формируем кейсы для бизнеса в условиях пандемии по практическим запросам»
В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом
Неделя предпринимательства: осталось 2 недели до главного бизнес-события региона 2020
В Самарской области мужчина не собирался платить штраф за пьяную езду
Для предпринимателей Самарской области работает «горячая линия»
В маске, но не медицинской: в Самаре задержали опасного грабителя с пистолетом
В Самаре напротив «Звезды» сбили бабушку, которая решила перейти дорогу
В Самаре судят взяточника из УФСИН
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года выросло до 1246
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 мая 2020 года: +15 заболевших за сутки, более 300 человек всего