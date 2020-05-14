В Самарской области снова зафиксирован рост нарушителей самоизоляции

14 Май 2020 2020-05-14T14:04:19+03:00

За прошедший день выявлено 160 нарушителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал о количестве нарушителей режима самоизоляции в регионе. Отметим, ограничительные меры действуют до 18 мая.

– За сутки полиция выявила 148 нарушителей, составлены протоколы, транспортные полицейские обнаружили троих, органы исполнительной власти – четверых, муниципальные органы власти – пять человек, – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число нарушителей составило 160 человек. В Самарской области действует масочный режим, а также социальное дистанцирование. Жителей региона призывают оставаться дома и не выходить на улицу без экстренной необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU