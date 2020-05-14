Несчастная любовь: в Сызрани мужчина забрался на вышку и отказывается спускаться
Сегодня, 14 мая, в Сызрани произошла настоящая драма. В районе Северного рынка на вышку забрался мужчина средних лет. В течение многих часов он отказывался спускаться.
– Он эту вышку расшатывал, даже страшно становится, никаких требований не выдвигает, только кричит о своей несчастной любви, – сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев происшествия.
На место событий прибыли спасатели, полицейские и пожарные. Многие автомобилисты отогнали свои машины, так как испугались, что несчастный либо уронит вышку, либо упадет сам. Сейчас уточняется, что именно стало причиной такого поведения мужчины, а также его дальнейшая судьба.
ИСТОЧНИК KP.RU