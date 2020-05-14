Транспорт направлен в объезд: в Самаре дерево упало на проезжую часть
В четверг, 14 мая, в Самаре на улице Ставропольской произошло ЧП. В 15:55 по местному времени на участке между Ташкентским переулком и улицей Советской на проезжую часть упало большое дерево. Об этом сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».
– В связи с происшествием сообщаем, что автобусный маршрут № 9 будет направлен в объезд. На время устранения помехи на дороге он будет следовать по Ташкентскому переулку, затем по проспекту Юных Пионеров, улице Каховской и Ставропольской в оба направления, – передает компания-перевозчик.
Заниматься восстановлением движения будут дорожные службы. Сколько времени займут работы, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU