Транспорт направлен в объезд: в Самаре дерево упало на проезжую часть

14 Май 2020 2020-05-14T16:31:00+03:00

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В четверг, 14 мая, в Самаре на улице Ставропольской произошло ЧП. В 15:55 по местному времени на участке между Ташкентским переулком и улицей Советской на проезжую часть упало большое дерево. Об этом сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».

– В связи с происшествием сообщаем, что автобусный маршрут № 9 будет направлен в объезд. На время устранения помехи на дороге он будет следовать по Ташкентскому переулку, затем по проспекту Юных Пионеров, улице Каховской и Ставропольской в оба направления, – передает компания-перевозчик.

Заниматься восстановлением движения будут дорожные службы. Сколько времени займут работы, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU