В Самарской области полностью восстановили движение электричек

14 Май 2020 2020-05-14T16:32:39+03:00

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В четверг, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение восстановить движение пригородных поездов в регионе. С сегодняшнего дня они начинают работать в штатном режиме.

– Электрички должны пойти в режиме рабочего дня, поскольку у нас абсолютное большинство предприятий приступает к работе, – сказал глава региона.

Отмечается, что специалисты постоянно будут заниматься мониторингом ситуации. В зависимости от пассажиропотока увеличат количество вагонов, в которых также продолжат проводить санитарную обработку.

кроме того, будет возобновлено движение ускоренных поездов сообщением Самара – Сызрань и Самара – Жигулевское море.

ИСТОЧНИК KP.RU