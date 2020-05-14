В Самарской области полностью восстановили движение электричек
В четверг, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение восстановить движение пригородных поездов в регионе. С сегодняшнего дня они начинают работать в штатном режиме.
– Электрички должны пойти в режиме рабочего дня, поскольку у нас абсолютное большинство предприятий приступает к работе, – сказал глава региона.
Отмечается, что специалисты постоянно будут заниматься мониторингом ситуации. В зависимости от пассажиропотока увеличат количество вагонов, в которых также продолжат проводить санитарную обработку.
кроме того, будет возобновлено движение ускоренных поездов сообщением Самара – Сызрань и Самара – Жигулевское море.
ИСТОЧНИК KP.RU