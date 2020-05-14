В Самаре больше чем на месяц перекроют улицу Физкультурную
В пятницу, 15 мая, в Самаре с 8 часов утра будет ограничено движение транспорта по улице Физкультурной. Речь идет об отрезке от улицы Севастопольской до проспекта Кирова с соответствующим направлением движения транспорта.
– На данном участке будут проводиться работы по техническому перевооружению теплотрассы. Для жителей города организована схема объезда. Просим горожан с пониманием отнестись к данным мерам, – говорится в сообщении администрации Самары.
Ограничения будут действовать с 15 мая по 20 июня 2020 года ФОТО: Администрация Самары
Отмечается, что все работы планируется закончить до 20 июня текущего года. Автолюбителям рекомендуют заранее планировать маршрут своего следования.
ИСТОЧНИК KP.RU