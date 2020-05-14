В Самаре больше чем на месяц перекроют улицу Физкультурную

14 Май 2020 2020-05-14T17:05:57+03:00

Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Там планируются работы по техническому перевооружению теплотрассы

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В пятницу, 15 мая, в Самаре с 8 часов утра будет ограничено движение транспорта по улице Физкультурной. Речь идет об отрезке от улицы Севастопольской до проспекта Кирова с соответствующим направлением движения транспорта.

– На данном участке будут проводиться работы по техническому перевооружению теплотрассы. Для жителей города организована схема объезда. Просим горожан с пониманием отнестись к данным мерам, – говорится в сообщении администрации Самары.

Ограничения будут действовать с 15 мая по 20 июня 2020 года ФОТО: Администрация Самары

Отмечается, что все работы планируется закончить до 20 июня текущего года. Автолюбителям рекомендуют заранее планировать маршрут своего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU