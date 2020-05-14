В Самарской области прогнозируют заморозки до -2

14 Май 2020 2020-05-14T17:27:31+03:00

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Синоптики Приволжского УГМС пророчат Самарской области понижение температуры ниже нуля градусов. В ночь на пятницу, 15 мая, местами по региону в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки 0… -2. В целом же столбики термометров этой ночью будут показывать +1… +6, будет переменная облачность, осадков не ожидают. Днем местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +12… +17. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Облачно с прояснениями и местами небольшой дождь будет и в субботу, 16 мая. Ночью +3… +8, днем +13… +18. В воскресенье, 17 мая, синоптики обещают +1… +6 в темное время суток и +14… +19 в светлое. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU