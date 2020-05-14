В Самаре передвинули сроки приема показаний счетчиков холодной воды

14 Май 2020 2020-05-14T18:11:57+03:00

Из-за того, что данные подавали до 26 числа, появлялись проблемы с формированием, печатью и разносом квитанций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь данные нужно подать до 23, а не до 26 числа

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В Самаре на постоянной основе установили новые сроки приема показаний приборов учета за холодную воду. Теперь принимать данные будут с 7 по 23 числа каждого месяца. Раньше это делали до 26 числа, что, по словам коммунальщиков, создавало проблемы для формирования, печати и разноса квитанций.

- Сейчас, чтобы все абоненты могли получить платёжные документы в первых числах месяца, следующего за платёжным, необходимо подать показания любым удобным способом до 23 числа, - уточнили в «РКС-Самара».

Передать показания счетчиков холодной и горячей воды можно на сайтах lk.samcomsys.ru и samcomsys.ru, а также по телефону 207-25-40, в центрах обслуживания клиентов или через ящик для сборов показаний.

ИСТОЧНИК KP.RU