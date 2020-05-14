В Самаре передвинули сроки приема показаний счетчиков холодной воды
В Самаре на постоянной основе установили новые сроки приема показаний приборов учета за холодную воду. Теперь принимать данные будут с 7 по 23 числа каждого месяца. Раньше это делали до 26 числа, что, по словам коммунальщиков, создавало проблемы для формирования, печати и разноса квитанций.
- Сейчас, чтобы все абоненты могли получить платёжные документы в первых числах месяца, следующего за платёжным, необходимо подать показания любым удобным способом до 23 числа, - уточнили в «РКС-Самара».
Передать показания счетчиков холодной и горячей воды можно на сайтах lk.samcomsys.ru и samcomsys.ru, а также по телефону 207-25-40, в центрах обслуживания клиентов или через ящик для сборов показаний.
ИСТОЧНИК KP.RU