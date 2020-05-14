В Самарской области автоматически продлят действие активированных социальных транспортных карт

14 Май 2020 2020-05-14T19:03:20+03:00

Но не всем пассажирам, а только тем, у кого не использована ни одна поездка

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В Самарской области владельцам социальных транспортных карт перенесут поездки. Сделают это только тем пассажирам, кто активизировал карту, но ни разу по ней не проехал, рассказали в мэрии Самары.

- По данным регионального министерства транспорта, в апреле этого года для льготного проезда были активированы 149 842 социальные карты в 15-ти муниципальных образованиях Самарской области. Большая часть активаций пришлась на середину марта. В итоге более 20 тысяч активированных карт остались фактически неиспользованными. В результате чего правительство области решило продлить срок действия активированных на апрель 2020 года социальных карт - на первый месяц после завершения режима самоизоляции, - уточнили в горадминистрации.

Власти Самары уточнили – никуда ходить не надо, действие транспортных карт продлят автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU