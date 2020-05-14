2020-05-14T21:16:02+03:00
Общество

Еще 17 компаний из Самарской области могут стать системообразующими

Сейчас в этот федеральный список включены 20 компаний
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Еще 17 предприятий из Самарской области могут включить в федеральный список системообразующих. На данный момент в нем числятся 20 компаний из региона - в частности, АВТОВАЗ, тольяттинские химические предприятия, Прогресс, Самарский страйфарфор.

- Сейчас есть еще 17 компаний, которые в точности соответствуют критериям системообразующих предприятий федерального уровня. Их теперь также могут включить в перечень, - отметили на заседании областного штаба по повышению устойчивости экономики.

В региональном списке сейчас содержатся 235 компаний, его тоже планируют расширить до 240.

Также на заседании обсудили, какие отрасли в регионе пострадали больше всего. Это автопром - дилерские центры АВТОВАЗа не работали в 44 регионах. Помочь надо и транспортной отрасли: аэропорт Курумоч и Самарская пригородная транспортная компания также вошли в список системообразующих. На федеральном уровне к перечню проблемных отраслей намерены включить все речные и пригородные перевозки.

Также председатель штаба Виктор Кудряшов предложил выдвинуть на федеральном уровне инициативу, чтобы смягчить критерии включения в список системообразующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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