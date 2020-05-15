«АКОМ» готов полностью заместить импорт грузовых аккумуляторов

15 Май 2020 2020-05-15T08:38:06+03:00

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Отечественный лидер аккумуляторной отрасли – АО «АКОМ» продолжает вносить свой весомый вклад в решение задачи ускоренного импортозамещения, предлагая инновационную серию аккумуляторных батарей (АКБ) для грузовых автомобилей формата «С». Такие батареи применяются в российских и иностранных седельных тягачах и автобусах, еврофурах, генераторах. В этих автомобилях, помимо мощного мотора и автономного обогревателя, имеется масса дополнительных потребителей энергии, обеспечивающих комфорт водителя при езде. В связи с этим требуется хороший запас емкости аккумулятора, которым обладает продукция «АКОМ».

Грузовые батареи жигулевского завода изготовлены на современнейшем оборудовании, не имеющем аналогов в России, с применением передовых технологий EFB и Punch, обеспечивающих высокое качество на уровне международных стандартов. Широкий выбор модификаций позволяет подобрать аккумулятор взамен практически любого зарубежного аналога, однако стоит дешевле - благодаря практически 100%-ой локализации производства. Это особенно актуально для потребителя в сегодняшних экономических условиях. «АКОМ» подходит для марок Volvo, Scania, Камаз, Ikarus, Ford, Iveco, MAN, Mersedes-Benz, Renault, Volkswagen, Volvo, МАЗ и пр.

Неуклонный рост цен на импортные товары отразился на отрасли автокомпонентов, в том числе аккумуляторных батареях продукции, имеющей жизненную важность как для предприятий российского автопрома, так и конечного потребителя.

В настоящее время производственная мощность завода «АКОМ» составляет 3,5 млн АКБ в год, что дает возможность полностью обеспечить потребность всех потребителей РФ, как на открытом рынке, так и конвейерах автопроизводителей, даже при полном прекращении импортных поставок АКБ.