В Самаре врачи, работающие с больными коронавирусом, получили федеральные выплаты

14 Май 2020 2020-05-14T22:48:49+03:00

Они достались только тем специалистам, кто непосредственно имел дело с пациентами с подтвержденным COVID-19

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В Самарской области уже 13 мая - раньше срока, назначенного президентом РФ, поступили на счета врачей, медсестер и санитарок выплаты, о которых в своем послании говорил Владимир Путин. Об этом губернатору Дмитрию Азарову сообщили на заседании оперативного штаба региона.

Выплаты произвели по тем спискам, которые предоставили главврачи больниц. Губернатор поручил тщательно выверить эти списки и "буквально пофамильно" проверить каждого получателя - чтобы деньги дошли до всех, кто их заслужил.

- Каждый день здесь имеет значение. Вы прекрасно понимаете, в каком напряжении люди работают, - отметил Дмитрий Азаров.

Среди получателей выплат - врачи, медсестры, санитарки, работники лабораторий, работающих с биоматериалами и сотрудники станций скорой помощи. В минздраве особенно отметили, что выплаты полагаются только тем, кто непосредственно работал с коронавирусными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU