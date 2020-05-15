2020-05-15T08:36:57+03:00
Общество

«АКОМ» окажет благотворительную помощь тольяттинской поликлинике

По запросу городской поликлиники №4 г.Тольятти «АКОМ» прорабатывает вопрос закупки медицинских приборов, необходимых для успешного лечения и диагностики COVID-19
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13 мая Губернатор Самарской области Д.И. Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел деловую встречу с бизнесменами, общественниками, представителями некоммерческих организаций, которые оказали благотворительную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В совещании принял участие Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», Президент АО «ГК АКОМ» Н.М. Игнатьев.

Глава региона поблагодарил всех благотворителей за их отзывчивость, социальную ответственность и патриотизм: «Мы встречаемся с вами в очень непростой для региона, да и для страны, период. Сегодня важнейшей задачей органов власти всех уровней, всего нашего общества является сохранение жизни, здоровья людей, противодействие распространению коронавирусной инфекции. И все участники совещания включились в эту работу: лично, трудовыми коллективами и организациями», — отметил губернатор.

Всего с начала пандемии свою помощь медикам и жителям Самарской области предложили более 200 предприятий и частных лиц. В том числе предприятиями Союза работодателей Самарской области оказана финансовая помощь пожилым людям, ветеранам, труженикам тыла, медикам. По запросу городской поликлиники № 4 г.Тольятти «АКОМ» прорабатывает вопрос закупки медицинских приборов пульсоксиметров АРМЕД YX 300 и бесконтактных термометров, необходимых для успешного лечения и диагностики COVID-19.

В ходе встречи Губернатор обсудил с благотворителями лучшие практики социального партнерства, а также новые проекты, которые будут реализованы при поддержке Правительства региона.

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