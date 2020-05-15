Названы помехи для снятия ограничений из-за коронавируса в Самаре

15 Май 2020 2020-05-14T23:54:36+03:00

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На заседании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров рассказал, почему снятие ограничений в регионе может оказаться под вопросом. Для этого есть серьезные помехи. В частности, если темпы распространения инфекции будут возрастать, как это происходит сейча, то никаких послаблений не будет.

- Мы должны вести большую разъяснительную работу с гражданами. Объяснить это буквально каждому члену трудового коллектива, - обратился Дмитрий Азаров к главам муниципалитетов. И возложил на них дополнительную ответственность по принятию важных решений на местах: как убеждать глав предприятий работать по санитарным нормам, как рассказывать людям, наслаждающимся хорошей погодой, об опасностях вируса.

В целом чиновникам предстоит постараться, чтобы начать снимать ограничения. Во-первых, нужно освобождать коечный фонд: нужно, чтобы пустовало 50% всех мест. Во-вторых, темпы прироста должны значительно снизиться.

А в этом самарцы помогают не слишком хорошо - уже не первый день индекс самоизоляции в городе остается на очень низком уровне. Да и в магазинах примерно 50% посетителей не торопятся надевать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU