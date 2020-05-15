2020-05-15T09:10:56+03:00
Общество

Вылетели на тротуар: в Самаре в страшной аварии пострадали люди

Подробности происшествия уточняются
Владислав КИРСАНОВ
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Авария произошла на пересечении Свободы и Средне-Садовой ФОТО: ДТП 163Авария произошла на пересечении Свободы и Средне-Садовой ФОТО: ДТП 163Фото: соцсети
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Сегодня утром, 15 мая, в Самаре произошло серьезное ДТП. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях. Судя по фотографиям с места происшествия, столкнулись два автомобиля «Рено». Однако, как вышло так, что оба транспортных средства оказались на тротуаре, неизвестно.

– Авария произошла на пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой. Все детали и обстоятельства будут известны в ближайшее время. В ДТП есть пострадавшие, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Комсомольская правда - Самара» продолжает следить за развитием ситуации. Сотрудники ГИБДД настоятельно просят водителей соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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