Вылетели на тротуар: в Самаре в страшной аварии пострадали люди
Сегодня утром, 15 мая, в Самаре произошло серьезное ДТП. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях. Судя по фотографиям с места происшествия, столкнулись два автомобиля «Рено». Однако, как вышло так, что оба транспортных средства оказались на тротуаре, неизвестно.
– Авария произошла на пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой. Все детали и обстоятельства будут известны в ближайшее время. В ДТП есть пострадавшие, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
«Комсомольская правда - Самара» продолжает следить за развитием ситуации. Сотрудники ГИБДД настоятельно просят водителей соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU