В Самарской области мужчина обманул государство почти на 60 тысяч рублей

15 Май 2020 2020-05-15T08:40:16+03:00

Задержанному грозит тюремное заключение до двух лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он взял субсидию на строительство теплицы, но деньги потратил на другие нужды

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Полицейские Сергиевского района Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По версии правоохранителей, 34-летний местный житель получил от Центра занятости населения субсидию на строительство теплицы. Ему было перечислено 58800 рублей.

– Спустя некоторое время мужчина предоставил в учреждение копию кассового чека. Однако подлинность данного документа вызвала подозрение. Полицейские провели осмотр территории гражданина и не обнаружили там никакой теплицы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Гражданин ранее не был судим и нигде не работал. Во время опроса он признался, что чек подделал, а деньги потратил на собственные нужды. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU