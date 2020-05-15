2020-05-15T10:21:44+03:00
Общество

В Самарской области из реки достали тело мертвого рыбака, которого искали с 25 апреля

Погибшему было 34 года
Владислав КИРСАНОВ
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Тело мужчины было в 10 метрах от берега, а также в 500 метрах от предполагаемого места гибели ФОТО: ПСС по Самарской областиТело мужчины было в 10 метрах от берега, а также в 500 метрах от предполагаемого места гибели ФОТО: ПСС по Самарской области
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Вчера, 14 мая, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в селе Нижняя Солонцовка Красноярского района Самарской области на реке Сок обнаружено тело мужчины. Оно находилось в 10 метрах от берега.

– Погибшим оказался 34-летний мужчина, который пропал еще 25 апреля, когда ушел на рыбалку и не вернулся. Труп был обнаружен в 500 метрах вниз по течению от того места, где он, предположительно, утонул, – сообщили в ПСС Самарской области.

Спасатели водолазного отряда извлекли мужчину из воды и передали его сотрудникам полиции. Именно им предстоит разобраться во всех деталях случившейся трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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